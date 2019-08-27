РИАМО - 27 авг. В подмосковном Подольске начался второй этап капитального ремонта в средней общеобразовательной школе №28 в рамках реализации государственной программы «Образование Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В 2018 году отремонтировали кровлю и фасад на общую сумму 17,4 миллиона рублей, поставили оборудование и мебель на 690 тысяч рублей. В связи с тем, что не все ремонтные работы провели в 2018 году, часть из них перенесли на 2019 год.

«В 2019 году на завершение ремонтных работ и поставку оборудования предусмотрено более 63,7 миллиона рублей. Из областного бюджета выделили 43,1 миллиона рублей, из бюджет городского округа Подольск – 20,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

За счет бюджета округа также проводится ремонт стадиона школы и благоустройство территории на сумму 14 миллионов рублей.