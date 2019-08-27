РИАМО - 27 авг. В Нагатинской пойме продолжается строительство тематического парка развлечений «Остров мечты», его запустят в ближайшее время, количество посетителей составит не менее 7,5 миллионов человек год, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Общая площадь крытого тематического парка развлечений составит около 300 тысяч квадратных метров. Ежегодно парк, который объединит в себе более 40 развлекательных функций, включая 27 медиа - и механических аттракционов», - рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в настоящий момент пространство крытого тематического парка уже в высокой степени готовности.

Накануне в парке развлечений «Остров мечты» завершили создание миниатюры одной из самых популярных мировых достопримечательности – римского Колизея. Для возведения внешней стены римского амфитеатра потребовалось около 100 тысяч квадратных метров травертина, а также мрамор и другие материалы.

Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в настоящий момент «Остров мечты» больше похож на строительную площадку, гигантский корпус по производству детских сказок. Он также заметил, что проект приближается завершению, а также выразил надежду, что парк откроет свои двери уже в этом году.