РИАМО - 27 авг. В срезах цветов эустомы, которые привезли на территорию Подмосковья из Нидерландов, обнаружился опасный вредитель — табачная белокрылка, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Вредителя обнаружили во время прохождения фитосанитарного контрольного пункта ООО «Автологистика».

«При досмотре срезов цветов эустомы (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта подтвердила проведенная позже лабораторная экспертиза Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). В соответствии с фитосанитарным законодательством России все зараженные растения были уничтожены.

Табачная белокрылка является крайне опасным вредителем. При массовом размножении белокрылки листья растений засыхают и опадают. Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов и цветочных культур. Из-за этого вредителя может погибнуть до 80% урожая.