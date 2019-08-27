РИАМО - 27 авг. Труп безработной женщины с колото-резаным ранением нашли на 16-м этаже дома по улице Лобненской в столице, подозреваемый в убийстве задержан, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 25 августа в 21:21 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Москва, улица Лобненская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в подъезде дома по указанному адресу, на лестничной площадке 16-го этажа, с колото-резаным ранением груди обнаружен труп безработной женщины 1973 года рождения, смерть которой наступила около 12 часов назад», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в тот же день в 23:50 в квартире по месту жительства сотрудниками полиции задержан неработающий мужчина 1973 года рождения, который изобличен в том, что в ссоре ножом нанес данное ранение погибшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.