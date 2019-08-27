РИАМО - 27 авг. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы РФ рассмотрело жалобу жителя Наро-Фоминского городского округа на АО «Оборонэнерго» и посчитало ее обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы регионального УФАС.

«Рассмотрев указанное заявление, управление установило, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», - говорится в сообщении.

Оказалось, что АО «Оборонэнерго» уже ни в первый раз не выполняет в срок мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. В связи с этим было решено привлечь организацию к административной ответственности.

АО «Оборонэнерго» направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Кроме того, был наложен штраф в размере 600 тысяч рублей.