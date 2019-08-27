РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В микрорайоне Львовский Подольска до 10 сентября планируют отрегулировать работу уличного фонаря на улице Зеленая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправные фонари освещения на улице Зеленая в микрорайоне Львовский. Он отметил, что между домами №№1 и 2 фонарь уличного освещения работает некорректно: включается, но редко, около 1 или 2 раз в неделю. И добавил, что просит отрегулировать освещение.

«Рассмотрев обращение по вопросу неисправности фонарей уличного освещения в микрорайоне Львовский сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений будут проведены в срок до 10 сентября», – сказал замглавы администрации округа Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.