РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. В подмосковных Люберцах сухое дерево упало на четыре припаркованных автомобиля и повредило их, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

Инцидент произошел во вторник на улице Шевлякова.

«На парковку у дома №8 на улице Шевлякова упало сухое дерево. Оно повредило четыре автомобиля», – сказал собеседник.

По словам технического директора ЕДС ЖКХ Алексея Щедрова, на месте уже работают сотрудники управляющей компании, они распиливают дерево, а затем вывезут его.

«Это страховой случай, поэтому владельцы пострадавших автомобилей сейчас ждут полицию, чтобы зафиксировать повреждения», – заключил собеседник.