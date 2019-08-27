РИАМО - 27 авг. На юго-востоке Москвы задержали 22-летнюю местную жительницу, при которой нашли порядка 700 граммов гашиша, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Девушку разыскивали по подозрению в сбыте гашиша в крупном размере сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в ЮВАО вместе с оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка. В результате оперативных мероприятий ее удалось задержать на улице 2-й Вольской.

«При личном досмотре у задержанной были обнаружены и изъяты семь брикетов спрессованного вещества растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 670 граммов», - говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемую арестовали.