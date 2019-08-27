РИАМО - 27 авг. Облик, безопасность и комфорт Филевской линии столичной подземки улучшили в ходе ремонта, основные работы уже завершили, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр города Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту «голубой» линии метро.

«Фактически наземную часть Филевской линии разобрали и затем построили заново. При этом для удобства жителей и работающих близлежащих районов ремонт был проведен без закрытия станций и прекращения движения поездов, за исключением неизбежных технологических окон продолжительностью не более двух суток. На каждой из ремонтируемых станций график работ предусматривал поочередное закрытие вестибюлей и платформ», — говорится в сообщении.

Сейчас основные ремонтные работы завершили. Все платформы и вестибюли наземных станций открыты для пассажиров. Во время работ улучшили облик, повысили безопасность и комфорт ветки. Была увеличена площадь вестибюлей. Вместо обычных стекол установили ударопрочные и энергоэффективные стеклопакеты.

В кассовых зонах установили более 25 новых полнофункциональных автоматов по продаже билетов. Увеличили количество турникетов. Элементы современной навигации с логотипом метрополитена продублированы на английском языке.

Дверей в вестибюлях стало больше, поэтому пассажиры могут заходить на станции быстрее. Пропускная способность выросла на 45% – с 99,2 до 144 тысяч человек в час.

Платформы вместо асфальта замостили гранитом. На 10% увеличили площадь навесов на платформах.

«Пожалуй, главным новшеством наземных станций Филевской линии стала установка на платформах инфракрасных излучателей тепла. Это создаст замкнутый тепловой контур, что позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным», — отмечается в материале.

Освещенность платформ и вестибюлей увеличили в три раза. Внешний облик станций стал более светлым и современным. Для отделки использовались натуральные камни, керамогранит, нержавеющая сталь, профнастилы.

До конца 2019 года Филевскую линию оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров. Станции с платформами берегового типа получат по два лифта. Сейчас лифты смонтированы на станциях «Студенческая» и «Фили». В дальнейшем их установят на станциях «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Кунцевская». На «Кутузовской» будет смонтирован самоходный механизированный подъемник.

Сейчас продолжают установку экранов вдоль станций и путей ветки, которые защитят жителей домов от шума. По окончании ремонта благоустроят территорию около станций «голубой» линии.