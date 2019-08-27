РИАМО – 27 авг. Московский кредитный банк (МКБ) и банк «Веста», специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, заключили соглашение о сотрудничестве, кредитные организации смогут сформировать единое продуктовое предложение для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«Соглашение станет частью стратегического партнерства между акционером МКБ и концерна «Россиум» Романом Авдеевым и бенефициаром ГК «РЕГИОН» Сергеем Судариковым, заключенного 7 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества МКБ и банк «Веста» смогут сформировать единое продуктовое предложение для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, выстроить эффективную систему кросс-продаж банковских продуктов и обеспечить синергетический эффект для бизнеса. Клиентам при обращении в отделения МКБ будут доступны продукты из линейки банка «Веста».

«За последний год мы успешно перезапустили работу с сегментом малого и среднего бизнеса, сформировали обновленную линейку конкурентных продуктов и сервисов, запустили удаленные каналы продаж. Партнерство с банком «Веста» позволит нам улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность за счет консолидации продуктовой и методологической экспертизы», – отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Председатель правления банка «Веста» Виктор Жидков подчеркнул, что кредитная организация давно умеет делать крайне выгодные технологичные продукты для малого и микробизнеса.

«Партнерство с крупнейшим частным универсальным банком дает нам отличные возможности предложить свой продукт широкому кругу клиентов. Это позволит развивать высокотехнологичную систему кросс-продаж: наши клиенты, в свою очередь, смогут стать партнерами для крупного бизнеса и эффективно обслуживать его потребности», – добавил Жидков.

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга

«Интерфакс-100», по итогам 2018 года МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: А от АКРА, А от «Эксперт РА», Ba3 от Moody's; BB от Fitch; ВВ- от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте http://mkb.ru/.