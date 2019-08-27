РИАМО - 27 авг. Международный авиационно-космический салон официально открылся в подмосковном Жуковском, с приветствием к участникам салона выступил президент России Владимир Путин.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. Прежде всего, нашего доброго друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы глубоко ценим международное внимание к авиасалону. Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического потенциала нашей страны, уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе флагманов. Тесные кооперации разработок наших ученых, эффективное использование разработок», - сказал Путин.

МАКС проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Главная цель авиасалона - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Для авиасалона масштабную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи». Кроме того, на МАКС выступят пилотажные группы «Колибри», «Русь» и «Первый полет», прибалтийские ANBO и Baltic Bees Jet Team.

Всего в авиасалоне примут участие порядка 30 стран и 1 тысяча предприятий и организаций.

Что покажут на авиасалоне МАКС‑2019>>