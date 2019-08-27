РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. В подмосковных Люберцах 29 августа в рамках дискуссии от партии «Единая Россия» обсудят способы снижения административной нагрузки на педагогический состав образовательных учреждений, сообщил журналистам секретарь местного отделения партии, глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Дискуссионная площадка «Антибюрократическая учительская инициатива» пройдет 29 августа в 11:00 в гимназии №41 городского округа Люберцы. Партия «Единая Россия» объявляет сбор предложений учителей по решению проблемы излишней административной нагрузки на педагогический состав», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в обсуждении проблемы высокой административной нагрузки педагогов, связанной с составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций, примет участие депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

«Я приглашаю педагогов принять участие во встрече. Она состоится по адресу: Люберцы, улица Авиаторов, дом №10, гимназия №41», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что свои предложения педагоги смогут не только адресовать спикерам лично, но и направить их по электронной почте: abi@mosobl.er.ru.