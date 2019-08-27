РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В подмосковном Подольске до 2 декабря планируют устранить провал канализационного люка на Рабочей улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на провал канализационного люка на Рабочей улице. Она отметила, что люк ниже асфальтового покрытия. Провал образовался на перекрестке Рабочей улицы с Революционным проспектом.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на аварийном участке выставлены ограждения. Работы по устранению провала люка на проезжей части автодороги будут выполнены в срок до 2 декабря текущего года», – сказал заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.