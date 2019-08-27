РИАМО - 27 авг. Научным сотрудникам в Подмосковье по специальной программе ежегодно предоставляют до 120 квартир, всего в регионе около 70 предприятий авиакосмической отрасли, сообщил журналистам во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается работы с предприятиями, прежде всего, это жилье. Большинство молодых специалистов нуждаются в жилье, и программа, которая сегодня работает, позволяет каждый год порядка 100-120 квартир выдавать научным сотрудникам, ценным специалистам», - сказал Воробьев.

По словам Воробьева, в Подмосковье порядка 70 предприятий авиакосмической отрасли.

«У нас в Московской области порядка 70 предприятий работает в сфере космоса и авиастроения. Для нас очень важно, чтобы они развивались, это рабочие места, налоги, новые технологии. Причем компании, которые мы посмотрели сейчас, и государственные, и частные. Там, где в частных компаниях используются инновационные материалы, подходы, технологии, они весьма конкурентоспособны, имеют экспортный потенциал. Для нас развитие экономики имеет стратегически важное значение», — отметил глава региона.

Ранее губернатор в рамках Московского авиационно-космического салона в Жуковском встретился с учащимися кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени А.И. Покрышкина.