РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Фонтан в Центральном парке подмосковных Люберец заработает после ремонта 30 августа, сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха Люберец в соцсети «ВКонтакте».

В ночь с 24 на 25 августа житель Люберец искупался в фонтане и повредил в нем трубки.

«В связи с проведением технических работ работа фонтана приостановлена в период с 26 по 30 августа. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.