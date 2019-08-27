РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Юнармейский отряд Подольска принимает участие в военно-полевых сборах в Черноголовке, в рамках мероприятия ребята посетят военно-технический музей и получат первоначальную военную подготовку, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Иван Теслюк.

«Подольские юнармейцы принимают участие в военно-полевых сборах ВВПОД «Юнармия». Программа сбора делится на несколько блоков – образовательный, военно-спортивный и творческий. В рамках образовательного блока участники сборов смогут подискутировать с наставниками на различные темы, а в ходе военно-спортивного блока – пройти спортивное ориентирование, первоначальную военную подготовку, турнир по военно-тактической игре «лазертаг» и многое другое», – сказал Теслюк.

По его словам, всего в сборах от Подольска участвуют 17 юнармейцев (5 из которых девочки) из различных общеобразовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью.

Теслюк отметил, что сборы проходят в городском округе Черноголовка. В рамках программы юнармейцы посетят военно-технический музей Черноголовки и познакомятся с историей развития реконструкторского движения. Кроме того, участникам сборов будет предоставлена уникальная возможность просмотреть фильм «Т-34» вместе с актерским составом и подискутировать с ними.

«Первая смена сборов закончилась 26 августа, а вторая смена, в которой участвуют юнармейцы Подольска, проходит с 26 августа и продлится до 30 августа», – пояснил он.