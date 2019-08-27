РИАМО - 27 авг. В рамках фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем» в Москве организуют обширную гастрономическую программу, в рамках которой на почти 1,5 тысячах площадок конкурса можно будет приобрести вкусные и качественные продукты от 70 сыроварен и фермерских хозяйств, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Активное участие в мероприятиях примут члены союза сыроваров России. Так, например, будет представлена продукция сыроварни «Вершина Валдая», «Марии Коваль», «Альдини», «Ястребов и БратЪ», «Булле» и «Продукты Бончарово», а также зарекомендовавшая себя «Истринская сыроварня Олега Сироты». Продукты привезут из 18 регионов России.

«Гастрономическая программа придется по вкусу и любителям рыбы: им предложат приобрести превосходные консервы, произведенные из свежей рыбы в районах промысла: натуральную сардину иваси, горбушу, курильскую скумбрию, консервированную камчатскую уху и многие другие», - говорится в сообщении.

Здесь же можно будет приобрести мясные деликатесы, овощи и фрукты. И все по доступным ценам.

Фестиваль «Цветочный джем» проходит в Москве в третий раз. Он продлится до 8 сентября. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 сада, созданных ведущими дизайнерами из 11 стран. При их оформлении использовалось около 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной и других улицах.

В последние выходные фестиваля пройдет крупнейший садоводческий конкурс, участие в котором можно принять, зарегистрировавшись по ссылке.