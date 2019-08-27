РИАМО - 27 авг. В Московской области еще на 10 участках дорог стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Комплекс фиксирует порог превышения скорости в 20 километров в час от начала и до конца участка. Если автомобиль проехал участок с превышением допустимой скорости, то водитель получит штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Комплексы заработали в Раменском городском округе на автодороге М-5 «Урал» с 50,6 по 48,1 километр, с 40,6 по 42,7 километр, с 41,9 по 40,5 километр. В городском округе Пушкино – на трассе М-8 «Холмогоры» с 56,6 по 52,9 километр, в городском округе Истра на дороге М-9 «Балтия» – 91 по 81 километр;

Камеры запустили в Волоколамске на трассе М-9 «Балтия» с 97,9 по 91 километр. Также комплексы начали определять среднюю скорость на трех участках трассы М-11 Санкт-Петербург – Москва с 24,6 по 29,2 километр, с 29,2 по 33,6 километр, с 34,9 по 32,6 километр в городском округе Солнечногорск и на дороге А-105 (подъезд к аэропорту «Домодедово») с 39,2 по 32,7 километр в Ленинском округе.

При выборе мест перенастройки камер учитывались аварийность, отсутствие разного скоростного режима на участке, наличие наземных пешеходных переходов и светофоров. Ожидаемое снижение аварийности на данных участках – не менее 50%.

Ранее камеры на определение средней скорости ввели на участке Ярославского шоссе с 52 по 56 километр в Сергиево-Посадском городском округе. В этом году планируется перенастроить стационарные комплексы на среднюю скорость еще на десяти потенциально опасных участках дорог: М-3 «Украина», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», А-107 ММК, Волоколамское шоссе.