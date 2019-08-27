РИАМО - 27 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник в рамках Московского авиационно-космического салона в Жуковском встретился с учащимися кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени А.И. Покрышкина, передает корреспондент РИАМО.

Вместе с кадетами глава региона осмотрел тренажер, имитирующий МИГ-29. Также губернатор обошел демонстрационные павильоны.

«Самое важное, что МАКС регулярно проходит в Жуковском, это легендарный город, большое количество посетителей, молодых ребят, которых мы видим здесь, просто людей, которым нравится авиация. Здесь самые большие достижения нашей страны», - сказал Воробьев.

С 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон МАКС – 2019. Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Участие в летной программе МАКС-2019 примет рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представят пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах.