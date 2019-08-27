РИАМО - 27 авг. Жителей Жуковского приглашают принять участие в фотоконкурсе на лучший снимок с Международного авиационно-космического салона, победитель вместе с семьей отправится на экскурсию на местный хлебозавод, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Если вы живете в Жуковском и в этом году решили посетить Международный авиационно-космический салон, <…> мы предлагаем вам принять участие в фотоконкурсе «Крылья Жуковского». Для этого необходимо сделать фото с авиасалона и разместить его на своей странице в социальной сети Instagram с хэштегом #КрыльяЖуковского», - говорится в сообщении.

Также в посте обязательно нужно отметить профиль администрации городского округа Жуковский — @admin_zhuk.

Итоги конкурса «Крылья Жуковского» будут объявлены в конце следующей недели. Победителем станет тот, чье фото наберет наибольшее количество лайков. Результаты будут опубликованы на страницах администрации в социальных сетях.

«Победителю конкурса подарим семейную экскурсию на Жуковский хлебозавод. Вместе со своими близкими вы сможете увидеть весь процесс производства хлебобулочной продукции. Ну, а после экскурсии получите вкусные подарки от «Жуковского хлеба», - заключается в материале.

Международный авиационно-космический салон проходит с 27 августа по 1 сентября. Масштабную программу для МАКС подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи», представляющие Воздушно-космические силы РФ.