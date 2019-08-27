РИАМО – 27 авг. В Сети появилась запись с процессом стыковки аппарата «Союз МС-14» с первым отечественным человекоподобным роботом Федором на борту к Международной космической станции (МКС), присоединение в автоматическом режиме прошло благополучно, несколькими минутами ранее запланированного времени, сообщает Федеральное агентство новостей.

На видеоролике можно увидеть съемку из российского Центра управления полетами. Во время присоединения МКС находилась над Китаем. Эту задачу изначально планировалось выполнить тремя днями ранее. Находящийся на борту аппарата робот Федор прокомментировал неудачу тем, что попал в пробку.

«В своем Twitter-аккаунте (робот Федор – ред.) извинился за опоздание. Позднее он уточнил, что готов приступить к работе», - отмечается в материале.

Аппарат «Союз МС-14» вернется на Землю не 3 сентября, как было намечено ранее, а 7-го. Вместо ранее отведенных десяти дней киборг будет находиться на борту аппарата в космосе две недели.

По словам директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, данный российский робот выигрывает у своих американских аналогов, в частности, у робототехники знаменитой инженерной компании Boston Dynamics, за счет использования рабочих инструментов и мелкой моторики рук.

Первое присоединение аппарата в автоматическом режиме к модулю «Поиск» российского сегмента МКС потерпело фиаско 24 августа, так оборудование системы стыковки «Курс» на станции было неисправно.