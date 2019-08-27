РИАМО – 27 авг. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда выдающихся российских деятелей искусства и спорта, сообщает Федеральное агентство новостей.
Орден Дружбы присвоили исполняющей обязанности ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Галине Маяровской и народной артистке РСФСР Ирине Купченко.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены худрук Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин и зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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