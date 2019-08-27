РИАМО - 27 авг. Утром на территории Москвы и Подмосковья прошли дожди, в районе Павловского Посада выпало порядка 4% от месячной нормы осадков, в столице чуть более 5%, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ранние утренние часы с северо-запада через Московский регион прошел атмосферный фронт, который и отметился дождями.

«В Москве, в районе Измайлово выпало 0,7 миллиметра, на территории новой Москвы, во Внукове, налило четыре миллиметра. Не обошлось без дождей и в Подмосковье, так в Павловском Посаде выпало до трех миллиметров», - говорится в сообщении.

Во вторник днем московскую землю пересечет холодный атмосферный фронт. Его прохождение выразится в усилении ветра и увеличении облачности.