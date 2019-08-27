РИАМО - 27 авг. В Московском зоопарке у пары японских макак 17 июля родился детеныш, сейчас его вес составляет около 1 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

«Первые недели жизни он проводил, тесно прижавшись к животу своей матери. С каждым днем становится детеныш все более самостоятельным: постепенно начинает отходить от матери, пробует взрослую пищу и знакомится с сородичами. Другие макаки относятся к новому члену группы с любопытством и заботой», – говорится в сообщении.

Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. Сегодня в вольере у переходного моста, ведущего со старой территории на новую, проживает группа из восьми обезьян. Во главе ее стоит самец по кличке Апельсин.

Японские макаки – самые северные приматы. Благодаря густому и длинному меху с теплым подшерстком они хорошо переносят холода. В Московском зоопарке всю зиму эти животные имеют доступ в наружный вольер, где охотно гуляют и устраивают игры.

Данный вид занесен в Международную Красную книгу, а в природе его численность год за годом сокращается.