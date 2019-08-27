РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 авг. В Королеве на улице Ленина после реконструкции открылся банный комплекс на 280 помывочных мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Баня на улице Ленина, 12 была реконструирована в рамках реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья».

«В банном комплексе на 280 помывочных мест завершено проведение ремонтных работ и снова открыты двери для посетителей. Объект стал пятым в 2019 году и 83 с начала реализации губернаторской программы «100 бань Подмосковья», а сумма внебюджетных инвестиций составили 150 тысяч рублей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Для отдельных гостей в бане предусмотрены льготные тарифы: для граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, многодетных семей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, инвалидов, тружеников тыла, проживающих в домах, не оборудованных горячим водоснабжением, и не имеющих газовых колонок для подогрева воды.

До конца года в рамках программы планируется открытие еще 7 банных объектов.