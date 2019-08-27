РИАМО - 27 авг. Заседание научно-экспертного совета при ЦИК России, назначенное на 14:00 вторника, в очередной раз отменено, это произошло из-за неявки экспертов и политиков, критиковавших работу избирательных комиссий на выборах в Московскую городскую думу, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК России.

«К сожалению, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию», - уточняется в сообщении.

На мероприятии предполагалось также выработать совместные предложения по совершенствованию избирательного законодательства и эффективные механизмы его реализации.

На одном из последних заседаний комиссии председатель ЦИК России Элла Памфилова в третий раз предложила в рамках заседания научно-экспертного совета обсудить вопрос отказа в регистрации кандидатов и пригласила «всех критиков, всех, кому есть что сказать, на открытую дискуссию, где каждый сможет высказать свои аргументы и оппонировать».

Кроме того, вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата, 57 кандидатам в регистрации отказано, так как часть собранных рядом кандидатов подписей избирателей забраковали. Но они не согласились с решениями избирательных комиссий и провели в Москве ряд акций, как согласованных, так и нет.