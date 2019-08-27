РИАМО - 27 авг. Труп неизвестного мужчины обнаружили на улице Комитетский Лес в подмосковном Королеве, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В городе Королев, микрорайон Болшево на улица Комитетский Лес без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 60-65 лет», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка. Личность мужчины устанавливается.