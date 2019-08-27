РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Часть трубопровода у одного из домов на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска заменили в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Весь весенне-летний период сотрудники управления теплоснабжением в микрорайоне Климовск выполняют ремонтно-профилактические работы, подготавливая, в частности, жилой фонд к отопительному сезону.

«Как говорится: готовь сани летом. В соответствии с этим планом ревизия показала, что требуется ремонт на участке теплотрассы рядом с многоквартирным домом №30 по улице Ленина. В данном месте часть трубопровода заменена», – говорится в сообщении.