РИАМО - 27 авг. В столице завершили ремонт одной из самых популярных городских магистралей — улицы Новый Арбат, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

«В рамках программы текущего ремонта объектов улично-дорожной сети города Москвы специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» выполнили комплекс дорожно-ремонтных работ по фрезерованию и укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части, ремонту смотровых колодцев и дождеприемников», - говорится в сообщении.

В целом дорожники отремонтировали более 43 тысяч квадратных метров полотна. В работах задействовали около 130 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов, а также свыше 250 специалистов ГБУ «Автомобильные дороги».

После ремонтных работ на асфальтобетонное покрытие Нового Арбата будет нанесена дорожная разметка.

В советские годы эта магистраль носила имя Михаила Калинина, здесь проживали врачи и литераторы, композиторы и ученые. Нынешнее название закрепилось за улицей в 1994 году. Сегодня Новый Арбат - символ Москвы и одно из самых любимых мест для прогулок в городе.