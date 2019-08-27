РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске разыскивают 53-летнюю Елену Борину, которая 26 августа вышла из дома на Бородинской улице и пропала, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая пропавшей.

«Пропала мама моего друга. Она вчера, 26 августа, вышла из дома №22 на улице Бородинская в Подольске и пропала. Зовут ее Елена Борина. У нее рыжие волосы, рост 165-168 сантиметров, весит примерно 50 килограммов. Была одета в синие джинсы и кофту», – сказала знакомая.

Она отметила, что во вторник родственники обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт». Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону: 8(925)472-62-49.