РИАМО – 27 авг. В России порядка 34 миллионов трудящихся попали в «квалификационную яму», всего же в мире эта проблема затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом прогнозируется рост этого показателя через 10 лет на 100 миллионов человек, сообщает РИА Новости.

Данные о проблеме «Квалификационной ямы» в РФ представлены в совместном докладе консалтинговой компании BCG и World Skills, который был подготовлен при поддержке государственной корпорации «Росатом».

«По данным авторов доклада, только в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов. При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход к «новому типу социального контракта» способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год», – говорится в сообщении.

«Квалификационной ямой» называют ситуацию, при которой компетенции трудящихся избыточны или недостаточны для занимаемых ими должностей. В докладе отмечается, что данная проблема является одной из основных для рынка труда.

Как считает гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.