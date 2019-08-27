РИАМО - 27 авг. Для российских водителей на сайте gosuslugi.ru планируют создать сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн без визита в ГИБДД, пишет во вторник газета «Известия».

Как отметил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, прототип данного сервиса во вторник будет показан россиянам для получения от них замечаний и предложений. А запустить его в тестовом режиме запланировано в следующем году.

«Он (сервис – ред.) позволит в онлайн-режиме обратиться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. <…> Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе», – говорится в сообщении.

В электронных письмах будут указаны подробности нарушения (характер, время, место) и приложены фотографии. Автомобилисты после получения извещения смогут оперативно подать жалобу. К опровержению необходимо будет подкрепить документы, которые укажут на неправомерность выписанного штрафа. Так, ими могут быть заявление об угоне машины, договор купли-продажи, записи с видеорегистратора и так далее.

На сегодняшний день водителя для того, чтобы оспорить штраф, должны приехать в Госавтоинспекцию и написать заявление, либо отправить документы заказным письмом.

Кроме того, в августе в РФ были презентованы первые пять суперсервисов: оформление европротокола ДТП онлайн, рождение ребенка, поступление в вуз, переезд в другой регион и цифровое исполнительное производство. Порядка 2,5 тысяч россиян уже поделились своими предложениями об их доработке и улучшении. До конца года в стране планируют представить прототипы еще 25 суперсервисов.