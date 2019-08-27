РИАМО - 27 авг. Около двух десятков федеральных министерств переберутся на территорию делового центра «Москва-Сити», таким образом, он станет правительственным кластером, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«Вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи туда собираются переехать еще 14 министерств за исключением силового блока и МИДа. Дислокация в одном месте большинства федеральных чиновников позволит оптимизировать эксплуатационные расходы», - говорится в статье.

Сейчас 14 министерств занимают в общей сложности около 600 тысяч квадратных метров площадей. В «Москва-Сити» им понадобится от 350 тысяч до 400 тысяч «квадратов».

Весной этого года в «Москва-Сити» переехали Минэкономики, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм. Ведомства заняли около 75 тысяч квадратных метров в «IQ квартале».

Как отметил генеральный директор РАСК Николай Алексеенко, создание единого правительственного комплекса — один из мировых трендов в организации работы органов власти.

«Логично, что власти продолжают реализацию стратегии по оптимизации затрат на содержание помещений», — сказал эксперт.

Другой источник газеты добавил, что концентрация в «Москва-Сити» всех министерств позволит снизить транспортную нагрузку на центральные улицы столицы, где сейчас располагаются ведомственные здания.

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