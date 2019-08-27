РИАМО - 27 авг. Со старта Международного авиационно-космического салона в Жуковском во вторник и до его окончания 1 сентября в Московском регионе ожидается теплая погода, осадков практически не ожидается, что обеспечит безопасность полетов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник в Жуковском на аэродроме «Раменское» откроется МАКС-2019. Участие в летной программе примет рекордное количество пилотажных групп: восемь команд представят сложный и слаженный пилотаж на тяжелых истребителях, ударных вертолетах, реактивных и поршневых учебно-тренировочных самолетах. Хорошую погоду для полетов обеспечит антициклон.

«Регион будет находиться под преобладающим влиянием антициклонов, по восточной периферии которых будут перемещаться атмосферные фронты. Края их облачных шлейфов временами могут появляться в небе, но не принесут существенных осадков. Атмосферное давление будет повышенным», – говорится в сообщении.

Во вторник и среду будет отмечаться порывистый северо-западный ветер, начиная с четверга ветер ослабеет. Ночи будут прохладными, днем воздух будет прогреваться до плюс 20-22 градусов, лишь в среду будет немного прохладнее, до плюс 17-19 градусов.

Специалисты Главного авиационного метеорологического центра Росгидромета будут производить наблюдение за фактической погодой и готовить прогноз погоды по аэродрому «Раменское» ЛИИ имени М.М. Громова. Они своевременно предупредят обо всех изменениях погоды.

«Приоритетом для организации МАКС является обеспечение безопасности полетов. Для руководителя полетами и пилотов достоверная и оперативная информация о фактической и прогнозируемой погоде, об особых метеоявлениях является критически важной», – отмечают организаторы салона.