РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. В подмосковных Люберцах полицейские проводят розыск злоумышленника, который выстрелил в водителя такси на Егорьевском шоссе, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать четвертого августа в 21:05 в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставили водителя такси 1996 года рождения с огнестрельным ранением. Инцидент произошел на Егорьевском шоссе.

«Проводится проверка по данному факту. Также оперативники проводят разыскные мероприятия для поимки злоумышленника», – сказал сотрудник.