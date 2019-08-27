РИАМО - 27 авг. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям Международного авиационно-космического салона 2019 года, он отметил, что аэрокосмическая промышленность России является одной из ключевых в экономике страны, следует из телеграммы, размещенной на сайте правительства РФ.

«Важно, что достижения отрасли по традиции демонстрируются на авиасалоне, который стал одним из крупнейших международных событий в этой сфере. Новейшие образцы техники и систем вооружений привлекают потенциальных покупателей. А многочисленным гостям МАКС-2019 запомнится насыщенной программой и зрелищным авиашоу», – уточнил Медведев.

Он добавил, что аэрокосмическая промышленность – одна из ключевых отраслей в экономике России, символ ее интеллектуального и технологического развития.

«Продукция отечественных предприятий пользуется высоким спросом как в нашей стране, так и за ее пределами благодаря своему качеству и надежности», – подчеркнул премьер.

По его словам, проведение авиасалона позволит заключить взаимовыгодные контракты и будет способствовать расширению экспортных возможностей отечественных компаний.

Авиасалон проходит в Жуковском (на территории аэродрома «Раменское») с 27 августа по 1 сентября. На нем представят современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований. В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и 1 тысяча предприятий и организаций.