РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В одном из подъездов жилого дома на Красногвардейском бульваре в Подольске во вторник остановили лифт из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители, сегодня, 27 августа, остановился лифт в доме №31, подъезде №3 по улице Красногвардейский бульвар. В 2:26 приступили к ремонтным работам», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.