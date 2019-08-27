РИАМО – 27 авг. Со следующего года Минобороны РФ направит в отдаленные части страны выездные приемные комиссии военных училищ, институтов и академий, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, пишет во вторник газета «Известия».

Нововведение поможет набрать в военные учебные заведения более подготовленных и осознанных кандидатов. В результате проведенного в этом году эксперимента с выездными комиссиями решено, что новую практику необходимо ввести в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Два из трех военных вузов, где готовят лейтенантов для мотострелковых войск, находятся на востоке страны — это Новосибирское и Дальневосточное высшие общевойсковые училища. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени Макарова готовят офицеров по важным для ВМФ специальностям», — говорится в сообщении.

Сейчас эти учебные заведения, особенно на дальнем Востоке, страдают от низкого конкурса, так как часть студентов отсеивается просто из-за того, что не может позволить себе проезд. Такая ситуация установилась с 2012 года, с тех пор, как для прошедших серию предварительных испытаний молодых людей отменили льготу на проезд в военные училища в военкоматах – из-за увеличения денежного довольствия для военнослужащих в несколько раз.

«Параллельно разрабатывается законопроект, предусматривающий для кандидатов бесплатный проезд к месту поступления и обратно», — отмечается в материале.

По словам генерал-лейтенанта Ивана Найденова, бесплатный проезд для абитуриентов вместе с работой выездных конкурсных комиссий приведет к повышению конкуренции при поступлении в военные вузы и у последних появится возможность выбирать наиболее подготовленных молодых людей.

В материале отмечается, что в военных вузах действуют особенные правила: возрастной ценз абитуриентов очерчен строго от 16 до 22 лет, на некоторые направления можно поступить, только получив допуск к государственной тайне. Личное присутствие абитуриента обязательно, ведь каждое военное учебное заведение устанавливает свои нормативы физической подготовки и разрабатывает специальные тесты профессионального отбора. Непосредственно в вузе нужно пройти и окончательное медицинское освидетельствование.