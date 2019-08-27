РИАМО – 27 авг. При размещении резюме на общероссийском государственном портале поиска работы «Работа в России» со следующего года будет учитываться опыт волонтерской деятельности, пишет «Российская газета».

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», – сказал замглавы Роструда Денис Васильев.

По его словам, в следующем году пользователи портала смогут сообщать о волонтерском опыте при помощи соответствующей отметки в резюме.

Ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства до 2025 года. Он, в том числе, предполагает интеграцию единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России» с информационно-аналитической системой «Общероссийская база вакансий «Работа в России» для учета опыта добровольческой деятельности при трудоустройстве.