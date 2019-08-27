РИАМО - 27 авг. К началу учебного года тепличные комплексы Московской области поставят в магазины порядка 3 миллионов штук цветов, больше всего покупают розы и хризантемы, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«В этом году ко Дню знаний наши подмосковные теплицы поставят в магазины Москвы, Подмосковья и других регионов страны порядка 3 миллиоонов цветов. Только тепличный комплекс «Подосинки» срежет 1,7 миллиона роз. На втором месте – хризантемы. Более 600 тысяч штук готовит к празднику хозяйство «ЦветКом», - сказал Разин.

По его словам, несмотря на то, что 1 сентября во многих школах проходит без букетов и деньги перечисляются в благотворительные фонды, спрос на цветы в преддверии праздника не падает.

«В этом году «Подосинки» срезали к 1 сентября почти вдвое больше цветов и уже продано 1,4 миллиона роз. «ЦветКом» планирует продать 200 тысяч букетов из трех хризантем, в прошлом году было продано только 50 тысяч букетов», - отметил министр.

Тепличный комплекс «Подосинки» находится в Дмитровском городском округе. Хозяйство «ЦветКом» - в Раменском. Цветы также выращивают «Егорьевский тепличный комбинат» в Егорьевске, ООО «Мосроза» в Ступине, «Теплицы Раменские» в Раменском, ЗАО «Аграрное» в Орехово-Зуеве. Общая производственная площадь составляет более 35 гектаров.

«На этот праздник в основном пользуются спросом хризантемы и низкорослые розы — от 40 до 60 сантиметров. Покупатель предпочитает в основном светлые тона: белые, розовые, желтые», — добавил Разин.