РИАМО – 27 авг. «Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой Дмитрия Ивлецкого, старшего бортпроводника аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321.

Фотографию с футболкой разместили в Instagram-аккаунте авиакомпании.

«Друзья, по многочисленным просьбам мы сделали ограниченную партию футболок с фразой, которая уже стала крылатой: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», – говорится в сообщении.

Футболки можно приобрести на сайте авиакомпании за 700 рублей. Первому покупателю обещают подарить початок кукурузы с поля, на которое приземлился самолет.

Лайнер «Уральских авиалиний», выполнявший рейс аэропорт «Жуковский» – Симферополь, 15 августа сразу же после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. На борту находилось 226 человек. Погибших в результате ЧП нет. За медпомощью обращались 76 человек.

Ранее футболки со словами бортпроводника лайнера также начал продавать телеканал RT.