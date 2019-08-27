РИАМО - 27 авг. На дорогах Московской области начали устанавливать предупреждающие знаки о работе передвижных комплексов фотовидеофиксации, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«До конца осени в Подмосковье появятся 500 первоочередных знаков – на каждой дороге, где работают комплексы, планируется установка нескольких щитов в начале и в конце участка», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что правилами дорожного движения и ГОСТ не предусмотрена установка знаков в местах работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, Минтрансом области принято решение об установке подобных знаков.

Информационные щиты необходимы для своевременного предупреждения водителей о работе на дорогах комплексов фотовидеофиксации. Щиты будут ставить не перед самими комплексами, а заблаговременно – до мест дислокации камер, чтобы водители заранее успели перестроиться. Знаки установят как на участках, где работают комплексы на базе автомобиля, так и треноги.

На дорогах региона работает более 1,3 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Места установки комплексов опубликованы на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, при этом места дислокации передвижных комплексов обновляются ежемесячно.