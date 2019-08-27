РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 авг. На проезжей части улицы Вешних вод в микрорайоне Саввино Балашихи закрыли канализационный люк после жалобы одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на открытый канализационный люк в микрорайоне Саввино. Он отметил, что на улице Вешних вод на протяжении нескольких дней люк был открытым, на нем не было решетки. Такая ситуация угрожала безопасности людей, которые могли легко упасть в него и получить травму.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу восстановления крышки люка на проезжей части указанной автомобильной дороги, которая является дорогой местного значения, и сообщает, что работы по устранению нарушений и восстановлению крышки люка выполнены (фотоматериалы прилагаются), – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.