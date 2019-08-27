РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Жительницы подмосковных Люберец с инвалидностью могут принять участие в конкурсе красоты «Душа Подмосковья – 2019», сообщается в Instagram-аккаунте управления социальной политики администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Центр поддержки женщин с ограниченными возможностями здоровья «Я могу!» проводит конкурс красоты и безграничных возможностей «Душа Подмосковья – 2019». Приглашаем девушек, передвигающихся на креслах-колясках, проживающих в Люберцах, принять участие в конкурсе», – говорится в сообщении.

Основной целью конкурса является создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе, а также привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды.

Конкурс планируют провести 22 ноября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.

Анкеты для участия в конкурсе принимают до 10 сентября. Задать вопросы можно организатору конкурса Ирине Российской по телефону: 8(926)424-54-18 либо по электронной почте: sammer_79@bk.ru.