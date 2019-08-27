РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в строении в микрорайоне Абрамцево подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 27 августа в 01:12 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Абрамцево. В 02:23 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 16 человек.