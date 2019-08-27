РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске на Плещеевской улице пожарные ликвидировали возгорание транспортного средства, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«26 августа в 21:46 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Плещеевская. В 22:15 сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.