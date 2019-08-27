РИАМО - 27 авг. Столичные водители стали реже нарушать правила пропуска пешеходов на переходах, количество штрафов по данному нарушению за полгода сократилось более чем в 2 раза, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Водители в Москве стали более вежливыми. За шесть месяцев 2019 года количество постановлений за непропуск пешеходов на зебрах сократилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом», - говорится в сообщении.

Это даже несмотря на то, что количество камер на улицах мегаполиса увеличилось.

Перед началом нового учебного года в Москве проверяют транспортную инфраструктуру. Специалисты восстанавливают или меняют дорожные знаки, следят за работой светофоров. Всего к 1 сентября обследуют территории более 550 образовательных учреждений, рядом с которыми есть автомобильные дороги.

Кроме того, в Москве этим летом перенастроили режим работы светофоров еще на 34 пешеходных переходах, по просьбе горожан на 17 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 – снизили время ожидания зеленого света.