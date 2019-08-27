РИАМО - 27 авг. Столичные водители стали реже нарушать правила пропуска пешеходов на переходах, количество штрафов по данному нарушению за полгода сократилось более чем в 2 раза, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
Это даже несмотря на то, что количество камер на улицах мегаполиса увеличилось.
Перед началом нового учебного года в Москве проверяют транспортную инфраструктуру. Специалисты восстанавливают или меняют дорожные знаки, следят за работой светофоров. Всего к 1 сентября обследуют территории более 550 образовательных учреждений, рядом с которыми есть автомобильные дороги.
Кроме того, в Москве этим летом перенастроили режим работы светофоров еще на 34 пешеходных переходах, по просьбе горожан на 17 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, еще на 17 – снизили время ожидания зеленого света.
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