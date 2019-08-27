РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Работы на новой спортивной площадке по улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах находятся на стадии завершения, их планируют закончить к сентябрю, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий проверил ход работ по установке новой спортивной площадки, расположенной у дома №70 на улице 3-е Почтовое отделение.

«Здесь идет обустройство дворовой территории, где есть детская площадка, также оформляется новая спортивная площадка. Мы сделали мягкое резиновое покрытие, на котором будет удобно играть и в волейбол, и в футбол. Мы с жителями пообщались, и они попросили поставить еще спортивные тренажеры. Мы постараемся их поставить в начале следующего года», – сказал Ружицкий.

Глава Люберец уточнил, что работы по установке спортплощадки завершатся через четыре дня.