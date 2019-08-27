РИАМО - 27 авг. Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Данные новшество уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе. Там одиноким пенсионерам (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), которые не могут защищать свои права и исполнять обязанности по состоянию здоровья, назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тысяч рублей. При этом пожилых людей важно оградить от мошенников, а также предусмотреть варианты на случай, если члены новой семьи не смогут ужиться.

«Минтруд направил в региональные правительства информацию о лучших практиках, помогающих повысить рост качества жизни граждан старшего поколения. В сопроводительном письме чиновников на местах просят «рассмотреть указанные материалы и учесть в дальнейшей работе», – говорится в сообщении.

Проживать одинокие пенсионеры должны вместе с новой семьей – это обязательное условие проекта. Подобные семьи стали появляться в стране с 2004 года и на сегодняшний день есть в боле чем 40 регионах России, но количество их небольшое.

Председатель Союза пенсионеров России Сергей Рязанский подчеркнул, что семью, куда планируется поселить пожилых людей, надо готовить также, как и тех, кто сбирается усыновить ребенка.

Он уточнил, что очень важно исключить появление недобросовестных людей, которые захотят получить дом или квартиру пожилого человека, при этом не заботясь о пенсионерах.