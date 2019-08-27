РИАМО - 27 авг. Губернаторские гранты по 1 миллиону и по 500 тысяч рублей вручат 100 лучшим школам Московской области, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Рейтинг будет представлен на августовской конференции 28 августа. Лучшие 10 школ получат по 1 миллиону рублей на развитие, остальные – по 500 тысяч», – сказала Забралова.

По ее словам, деньги школа может потратить на свое усмотрение, к примеру, на закупку дополнительной техники, оснащение классов или ремонт.

«Всего в регионе функционирует свыше 1,5 тысяч школ. Весь год эксперты анализировали объекты по всем важным аспектам, чтобы составить топ самых (лучших - ред.). Победителей мы объявим на форуме педагогов, до последнего их имена будут оставаться в секрете», – отметила Забралова.

По ее словам, форум педагогов в этом году ждут изменения – мероприятия продлятся два дня.

«Мы начнем погружаться в тематику уже завтра, для педагогов будут работать 23 прикладные площадки в наших школах и вузах. А уже 28 августа мы соберемся в доме правительства Московской области, где также пройдут практические занятия. Уверена, каждый педагог найдет себе площадку по душе», – заключила Забралова.

Свыше 1 тысячи подмосковных учителей примут участие 28 августа в традиционной конференции – форуме педагогов Подмосковья. Он проводится ежегодно с целью подведения итогов работы системы образования Московской области в предыдущем учебном году и постановки задач на следующий год.